Хабаровчанин Семен Экшенгер уходит из администрации Приморья
Директор департамента физической культуры и спорта Семен Экшенгер уходит из администрации края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 18 октября его последний рабочий день.
Семен Экшенгер возглавлял департамент физической культуры и спорта Приморья меньше четырех месяцев. До этого он работал заместителем министра образования Хабаровского края. По неофициальной информации, Экшенгер возвращается в Хабаровск, где может занять должность министра спорта региона.
Пока не будет назначен новый глава департамента, исполнять его обязанности, вероятно, будет замдиректора – Ирина Разумова. До Экшенгера эту должность на протяжении шести лет занимал Жан Кузнецов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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