Хабаровчанин Семен Экшенгер уходит из администрации Приморья

Директор департамента физической культуры и спорта Семен Экшенгер уходит из администрации края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 18 октября его последний рабочий день.

Семен Экшенгер возглавлял департамент физической культуры и спорта Приморья меньше четырех месяцев. До этого он работал заместителем министра образования Хабаровского края. По неофициальной информации, Экшенгер возвращается в Хабаровск, где может занять должность министра спорта региона.

Пока не будет назначен новый глава департамента, исполнять его обязанности, вероятно, будет замдиректора – Ирина Разумова. До Экшенгера эту должность на протяжении шести лет занимал Жан Кузнецов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]