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Жителям Владивостока предоставляется шанс сделать головокружительную карьеру

Жителям Владивостока предоставляется шанс сделать головокружительную карьеру

Жителей Владивостока приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России 2018-2019». Победители конкурса станут обладателями грантов, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев. Кроме того, финалистов ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и известных государственных деятелей. Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс будет проходить в четыре этапа с октября 2018 года по март 2019-го. Участниками конкурса могут стать управленцы в возрасте до 55 лет, имеющие опыт работы руководителем не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют упрощенные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Оцениваться будут лидерские качества, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде и другие возможности.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте «Лидеры России 2018-2019». Прием заявок завершится 24 октября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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