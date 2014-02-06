Песков прокомментировал идею о переносе столицы ДВФО во Владивосток

Для переноса столицы Приморского края во Владивосток нужно сначала более четко сформулировать идею на местах. Такое мнение 18 октября высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что существует много факторов, которые делают весьма вероятной такую перспективу», — подчеркнул он. Однако, про словам Пескова, «существуют и другие точки зрения».

10 октября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что обсудил тему переноса столицы округа во Владивосток с руководителем администрации президента Антоном Вайно. По его словам, последний отнесся к идее положительно, пообещал включить в работу и сказал, что в ближайшее время туда выедет рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]