Песков прокомментировал идею о переносе столицы ДВФО во Владивосток
Для переноса столицы Приморского края во Владивосток нужно сначала более четко сформулировать идею на местах. Такое мнение 18 октября высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что существует много факторов, которые делают весьма вероятной такую перспективу», — подчеркнул он. Однако, про словам Пескова, «существуют и другие точки зрения».
10 октября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым рассказал, что обсудил тему переноса столицы округа во Владивосток с руководителем администрации президента Антоном Вайно. По его словам, последний отнесся к идее положительно, пообещал включить в работу и сказал, что в ближайшее время туда выедет рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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