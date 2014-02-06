Турутнев поручил подготовить "дорожную карту" по переносу столицы ДФО во Владивосток

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к 1 декабря подготовить руководству страны доклад о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток.

"Надо готовить доклад президенту. Готовить его будет министерство по развитию Дальнего Востока и полномочное представительство. Надо, чтобы до 1 декабря был готов полный доклад с технико-экономическим обоснованием, с датами, затратами и преимуществами, чтобы перенос столицы стал мощным фактором развития территории", - сообщил в среду на совещании по переносу столицы Дальнего Востока во Владивостоке Ю.Трутнев.

В свою очередь врио губернатора Приморья О.Кожемяко в своем докладе отметил преимущества, которые даст краю перенос столицы.

"Это обеспечит карьерный рост для молодежи, сформирует свой приморский управленческий потенциал, обладающий высокой квалификацией, компетенцией, это будет точка роста и развития не только для Приморья, то сюда переедут и многие дальневосточники", - отметил О.Кожемяко.

Также он подчеркнул, что перенос столицы потребует строительства множества соцобъектов, так как увеличит демографию региона.

"Безусловно, столичная функция - это кардинальное изменение в соцсфере. Мы подсчитали, что довольно значительная сумма, которую надо будет направить во все отрасли - здравоохранения, культуры, спорт. Стройка генерирует налоги. Это развитие, это значительные средства. Мы даже не берем федеральную составляющую, которая тоже будет идти параллельно. Когда появляется столица, бизнес и инвестпроекты развиваются быстрее", - добавил он позже в разговоре с журналистами.

Как сообщалось, врио губернатора Приморья О.Кожемяко в начале октября заявил, что столицу Дальнего Востока нужно перенести из Хабаровска во Владивосток. По его мнению, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

Позже О.Кожемяко сообщил, что инициатива переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Влад

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]