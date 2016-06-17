Авиапарк экскурсионных самолетов появится во Владивостоке
Жители и гости Приморского края в скором времени смогут совершать аэроэкскурсии и осматривать город и береговую линию Амурского и Уссурийского заливов с высоты птичьего полета. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Минвостокразвития.
Соглашение об инвестиционной деятельности в Свободном порту, подписанное между АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока» и ООО «ПРИМЭЙР», позволит в 2020 году открыть в Артеме аэроклуб. Стоимость проекта оценивается в 7,8 млн. рублей, предполагается создание до 10 новых рабочих мест.
«На текущий момент услуги по предоставлению экскурсионных полетов в Приморском крае совершенно не развиты, что дает определенное преимущество для осуществления нашего проекта, - делится директор ООО «ПРИМЭЙР» Александр Урбанович. – Однако мы планируем проводить полеты разной направленности, в том числе для охранных служб лесов. Осуществлять управление ВС будут квалифицированные пилоты».
Приобрести три легкомоторных самолета и вспомогательную технику для организации беспрерывного процесса хозяйственной деятельности резидент СПВ рассчитывает в 2020 году. А пока предстоит заняться подготовкой взлетно-посадочной полосы, отсыпкой стоянки для воздушных судов, провести на выделенном участке сети электроснабжения для работы аэродромной светотехники, установить контрольно-пропускной пункт и систему аэронавигационного обеспечения полетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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