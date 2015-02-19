Думе Владивостока предложили увеличить зарплату вице-мэрам до 213000 рублей

В Думу Владивостока рассмотрели проект положения «О денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления города Владивостока, Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии». "Вести:Приморье" сообщают об этмо со ссылкой на сайт vl.ru.

Согласно этому документу, работники высшей группы Владивостокского городского округа − это глава города, первые заместители и заместители, руководители и замы руководителей аппарата Думы и администрации, начальники управлений − должны получать от четырех до 24 окладов каждый месяц. Причем критерии, по которым человек получит то или иное количество окладов, в проекте не прописаны, это решает исключительно работодатель.

Должностной оклад первого вице-мэра 8887 рублей, вице-мэра − 8204 рубля. Таким образом, первый замглавы получал бы от 35 000 до 213 000 рублей (плюс надбавки и иные выплаты).

Прокуратура дала отрицательный отзыв на проект постановления и отметила, что отсутствие конкретного размера надбавок и поощрений − это коррупциогенный фактор.

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока прислушалась к мнению прокуратуры и отклонил проекты, выдвинутые еще семь месяцев назад главой Владивостока Виталием Веркеенко.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]