Дума отказалась увеличить в два раза зарплату мэра Владивостока

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока отклонил «Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостоке». Проект муниципального акта устанавливал жалования главы города, председателя и депутатов Думы, членов городской избирательной комиссии.

Выплаты для этих работников предусмотривались такие: ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение (три ежемесячных вознаграждения), ежемесячная процентная надбавка − за гостайну. Также есть ежеквартальное поощрение (в размере одного ежемесячного вознаграждения). Есть еще районный коэффициент − 1,3.

У главы города и председателя Думы ежемесячное вознаграждение − 30 000 рублей, у зампредов Думы − 27 000 рублей, у депутатов и членов горизбиркома (их «приравнивают» по зарплатам к депутатам) − 25 000 рублей.

«Размеры ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям индексируются в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока о бюджете Владивостокского городского округа», − говорится в постановлении.

Таким образом, жалование мэра составило бы 156 000 рублей в месяц (без учета квартальных выплат). Ранее Виталий Веркеенко в интервью озвучивал сумму своей зарплаты (к слову, небольшой для руководителя города) − 78 000 рублей.

Если бы Дума приняла этот МПА, на увеличение зарплат потребовалось бы заложить в бюджет дополнительно 9,9 млн рублей. Прокуратура вынесла свои замечания к этому проекту, отметив, что источники финансирования расходов не указаны и последствия принятия правового акта не просчитаны. Администрация города за такое повышение зарплат биться не стала. Замглавы Владивостока Александр Юров на комитете выступил с предложением отозвать проекты муниципальных правовых актов, чтобы можно было их доработать, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]