Школьница жестоко избила двоюродную сестру в Приморье (видео)
Полиция Приморского края, проверив обстоятельства прилюдного избиения школьницы, которые были зафиксированы на видео и опубликованы на сайте "Вести:Приморье", установила, что девочку била ее двоюродная сестра.
"Причиной конфликта послужила личная неприязнь между несовершеннолетними. Как выяснилось, участницы инцидента являются двоюродными сестрами. Одна из них учится в девятом, другая - в восьмом классе", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Полиция установила эти обстоятельства в ходе проведенной проверки. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По результатам проверки будет принято решение. Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Девочек поставят на профилактический учет. Родителей школьницы, причинившей телесные повреждения двоюродной сестре, привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери (ст.5.35 КоАП РФ).
В четверг на WhatsApp "Вести:Приморье" поступило видео, на котором избивают школьницу в присутствии ее сверстников. На кадрах видно, как девушка бьет другую, сидящую на земле, пинает ее ногами по телу и лицу, угрожает. За происходящим наблюдают другие подростки, снимают избиение на свои мобильные телефоны, дают советы нападающей, как лучше ударить. Видео сопровождается нецензурной лексикой. Оно обрывается, когда компания замечает полицейских.
Действие происходит в поселке Лазо Лазовского района Приморья.
СКР также проводит по данному факту проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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