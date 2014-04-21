ДВО РАН рассчитывает на кадровую помощь центра в создании синхротрона на о. Русский

Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) может столкнуться с проблемой нехватки специалистов при создании синхротрона на острове Русский во Владивостоке, сообщил председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко.

«Это большая и сложная работа, она требует мобилизации сил и возможностей академического и вузовского сообщества», - заявил он в четверг на совещании по вопросу о переносе столицы ДФО во Владивосток под председательством полпреда в ДФО Юрия Трутнева.

«Прежде всего, я имею в виду (Дальневосточный - ИФ) федеральный университет, потому что только в этих двух организациях (РАН и ДФУ - ИФ) есть специалисты, которые понимают, что это за инструмент, и возможности, которые он предоставляет», - отметил В.Сергиенко.

При этом, по его словам, в ДВО РАН «к сожалению, ситуация не так хороша как в Сибирском отделении, где синхротрон создается на базе института ядерных исследований». «Это мощный институт, где работает много специалистов», - сказал глава ДВО РАН.

«У нас таких специалистов мало, поэтому вся надежда на помощь центра, кадровую помощь, и совместную работу с федеральным университетом. Мы готовы выполнить эту работу», - подчеркнул Сергиенко.

Он добавил, что дальневосточные ученые в настоящее время готовят обоснование проекта, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«РАН совместно с ДВО РАН готовит техническое обоснование и задание для строительства крупной установки такого типа, имея в виду именно синхротрон-ускоритель, который послужит важным инструментом не только для физиков, но и геологов, биотехнологов, и станет новым международным центром сотрудничества в АТР, потому что такого класса установок у ближайших наших соседей в настоящий момент нет», - заявил Сергиенко.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о строительстве синхротрона на острове Русский.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отмечал, что современные физические установки повысят конкурентоспособность России на рынке исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]