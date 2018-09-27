Приморью нужен руководитель с сильным характером – Юлия Толмачева

Приморскому краю нужен сильный руководитель и хозяйственник, а не политический лидер. Такое мнение выразила депутат Законодательного собрания Приморского края, руководитель регионального отделения Российской партии пенсионеров, комментируя обращение врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко к депутатам регионального парламента.

Выступая на заседании Законодательного собрания Приморского края во вторник, Кожемяко обратился к депутатам и жителям региона с призывом "работать в режиме единой команды" для решения вопросов социального обеспечения людей старшего возраста, поддержки здравоохранения, образования, социальной сферы, развития дорожного хозяйства. Выступление прозвучало после назначения Законодательным собранием даты выборов губернатора, который пройдут 16 декабря.

«Срок действительно небольшой, на политические игры времени нет. Край нужно готовить к отопительному сезону, решать огромное количество хозяйственных вопросов, поэтому сейчас важны не политические амбиции, а интересы жителей края. Краю нужен сильный руководитель, хозяйственник, а не политический лидер», - подчеркнула Юлия Толмачева.

По словам лидера регионального отделения Российской партии пенсионеров, на предстоящих выборах «люди будут выбирать личность, оценивать не слова и обещания, а реальные дела».

- Наш край действительно особенный, поэтому жителям так важно, чтобы руководитель края был «свой», приморский, с сильным характером, уверенный и принципиальный. Остальные, как показывает практика, нашу приморскую энергетику не выдерживают. И, безусловно, мне как правозащитнику, хочется надеяться, что эти выборы будут честными, без давления и манипуляций. Пора наводить порядок и заботиться о людях!», - почеркнула Юлия Томачева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]