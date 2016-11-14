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В Приморье заключен под стражу пьяный водитель, совершивший смертельное ДТП

В Приморье заключен под стражу пьяный водитель, совершивший смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Автоавария произошла в районе 42 км автодороги Уссурийск – Пограничный – Госграница. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, за рулем автомобиля "Тойота Приус" находился 36-летний мужчина. Водитель двигался со стороны поселка Пограничный в направлении Уссурийска. Не справившись с управлением, мужчина допустил съезд автомобиля в сторону правой обочины с последующим опрокидыванием. В результате удара травмированы водитель и трое пассажиров: 27-летний мужчина, а также женщины в возрасте 18 и 28 лет. От полученных травм 18-летняя пассажирка скончалась. Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия водитель был пьян.

Стаж вождения водителя Тойота Приус – 18 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году привлекался 3 раза: по ч.4 ст.12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части), ч.1 ст.12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками), ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), все штрафы оплачены.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело  по части 4 статьи  264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения  лицом, находящимся  в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

На период следствия фигурант уголовного дела содержится под стражей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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