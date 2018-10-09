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Хабаровск не хочет уступать статус столицы Владивостоку. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Владивосток или Хабаровск? Весь Дальний Восток в ожидании решения. Вопрос о переносе столицы поднял глава Приморья Олег Кожемяко. Это стало главной темой совещания с вице-премьером Юрием Трутневым в доме переговоров.

О переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска в Приморье говорят вот уже неделю. Это же стало и главной темой сегодняшней встречи Олега Кожемяко и Юрия Трутнева. В совещании также приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства культуры, Министерства по развитию Дальнего Востока.

Олег Кожемяко отметил, статус столицы Дальнего Востока обеспечит дополнительные и очень существенные поступления в бюджет Приморья. Развитие социальной инфраструктуры станет делом государственной важности и будет проходить за счет федеральных денег. Также повысится уровень благоустройства, а культурная жизнь получит новый импульс.

К слову, Хабаровск не поддерживает идею переноса столицы. Губернатор Сергей Фургал заявил, что не уступит такой статус. Но окончательное решение остается за правительством Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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