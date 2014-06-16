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Учащиеся двух артемовских школ скоро будут учиться в обновленных классах. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Строительные работы вместо уроков. Сразу две школы Артема первую четверть начали с грандиозного ремонта. В учебных заведениях меняют окна и коммуникации, обновляют фасады и классы. На капитальный ремонт город выделил более 50 миллионов рублей. Когда педагоги и школьники вернутся в свои кабинеты?

Вместо школьного звонка — шум инструментов. По расписанию пока не уроки, а строительные работы. В спортзале — леса, в коридорах — запах штукатурки. Первая школа города Артема для учеников временно закрыта. Ребят распределили по другим учебным заведениям. Между тем у строителей своя экзаменационная комиссия во главе с руководством округа.

- Качество нормальное, на замечания реагируют нормально. Ну и хорошо!

План работ масштабный. Капитальный ремонт трех этажей, остекление, замена проводки, теплового узла. Почти закончили и кровельщики из Хабаровска.

Алексей Криворотов, производитель работ по ремонту кровли: «Площадь крыши — 1285 кв. м. Сделали за месяц. Завтра сдаем».

А по весне бригады возьмутся за фасад. На ремонт старейшей школы Артема городской бюджет выделил 35 миллионов рублей.

Надежда Чаленко, директор школы № 1 Артемовкого городского округа: «Ждали долго этого ремонта. Школе 86. Я здесь училась, работаю и не помню, чтобы были такие грандиозные работы. Очень соскучились и мы, и дети. Хотим скорее сюда вернуться».

Зато ученикам второй школы далеко переезжать из родных классов не пришлось. Максимум — в соседнее крыло здания.

Светлана Храмцова, директор школы № 2 Артемовского городского округа: «Сейчас перекрыт первый и второй этажи — ремонт. Школа большая, а загруженность неполная, может организовать безопасный процесс обучения».

На закрытой половине меняют окна. Строители поставят 120 новых блоков. Трудятся с утра до позднего вечера. Работают бригады и снаружи. Уже заасфальтировали школьный двор и приступили к ремонту фасада.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «На этой школе и первой школе все в плановом режиме. Но внимания ослаблять не нужно. Ежедневно работы контролируют и управление образования, и технические работники».

Стройка идет быстрыми темпами и качество. Чтобы уже третью четверть ученики обеих школ встретили в своих классах. На 2019-й у города еще более грандиозные планы — начать строительство нового учебного заведения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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