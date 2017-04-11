Новости Видео Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:42
  0

Людмила Талабаева поздравила врачей краевой клинической больницы №1 со 125-летием учреждения

Член Совета Федерации Людмила Талабаева завершает региональную неделю в Приморье. Сенатор побывала в Хасанском районе и Большом Камне, где посетила крупные предприятия и провела встречи с местными жителями. А во Владивостоке Людмила Талабаева поздравила сотрудников краевой клинической больницы №1. Учреждение этим летом отпраздновало свое 125-летие. Именно с этого учреждения началось гражданское здравоохранение в крае. И до сих пор больница является главной кузницей кадров в Приморье. Людмила Талабаева вручила грамоты и подарки врачам в честь 80-летия края.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря