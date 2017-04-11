Людмила Талабаева поздравила врачей краевой клинической больницы №1 со 125-летием учреждения
Член Совета Федерации Людмила Талабаева завершает региональную неделю в Приморье. Сенатор побывала в Хасанском районе и Большом Камне, где посетила крупные предприятия и провела встречи с местными жителями. А во Владивостоке Людмила Талабаева поздравила сотрудников краевой клинической больницы №1. Учреждение этим летом отпраздновало свое 125-летие. Именно с этого учреждения началось гражданское здравоохранение в крае. И до сих пор больница является главной кузницей кадров в Приморье. Людмила Талабаева вручила грамоты и подарки врачам в честь 80-летия края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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