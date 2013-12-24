Три человека на катере пропали в заливе Петра Великого в Приморье

Приморские спасатели ищут троих пропавших человек — двоих мужчин и женщину, — которые 16 октября вышли на катере в море на ночную рыбалку в район острова Скрыплева. До сих пор их местонахождение не известно. Последний раз мужчина выходил на связь в 00.30 17 октября, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

18 октября в 09.20 на поиск вышел катер Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

Обследована акватория Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского. Владивостокский МСКЦ дает оповещение судам о пропавшем катере.

19 октября поиски продолжаются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]