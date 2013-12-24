Три человека на катере пропали в заливе Петра Великого в Приморье
Приморские спасатели ищут троих пропавших человек — двоих мужчин и женщину, — которые 16 октября вышли на катере в море на ночную рыбалку в район острова Скрыплева. До сих пор их местонахождение не известно. Последний раз мужчина выходил на связь в 00.30 17 октября, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.
18 октября в 09.20 на поиск вышел катер Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
Обследована акватория Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского. Владивостокский МСКЦ дает оповещение судам о пропавшем катере.
19 октября поиски продолжаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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