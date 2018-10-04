Владивосток или Хабаровск? Весь Дальний Восток в ожидании решения. Вопрос о переносе столицы поднял глава Приморья Олег Кожемяко. Это стало главной темой совещания с вице-премьером Юрием Трутневым. Какие итоги?

О переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска в Приморье говорят вот уже вторую неделю. Инициатор идеи — Олег Кожемяко - уверен, Владивосток готов.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Это очень удобно для приморчан и владивостокцев, потому что все центры будут здесь: административные, судебные, энергетические, федерально-территориальные органы, банковская структура. Это принятие решений, которое позволит краю развиваться гораздо быстрее».

Статус столицы Дальнего Востока обеспечит дополнительные существенные поступления в бюджет Приморья. Руководитель региона отметил: развитие социальной инфраструктуры станет делом государственной важности и будет проходить за счет федеральных денег. Также повысится уровень благоустройства, а культурная жизнь получит новый импульс. Впрочем, и хабаровчане не хотят отказываться от положенных столичному городу бонусов.

Владимир Бейк, член общественной палаты Хабаровского края: «Нужно считаться с мнением хабаровчан, всех дальневосточников, которые привыкли. Хабаровск заслужил это высокое звание. Он — город воинской славы, здесь очень много предприятий оборонного значения, очень много программ экономического значения, связанных со столицей ДФО».

Главную тему Дальнего Востока обсуждали на совещании с полпредом президента Юрием Трутневым. За круглым столом собрались представители минвостокразвития, министерства здравоохранения, экономического развития, ученые. Они доложили вице-премьеру о готовности Владивостока перенять статус. Вопросы у Юрия Трутнева остались только к Минздраву.

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке: «Претензий со стороны жителей Приморья по здравоохранению достаточно много, и у меня только один вопрос: когда эти претензии завершатся? Потому что какая столица, если люди не могут получить квалифицированную медпомощь?»

Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения: «Я думаю, здесь мы с региональными коллегами этот вопрос отработаем по всем направлениям».

Окончательное решение остается президентом. Министерству по развитию Дальнего Востока поручено подготовить доклад о целесообразности переноса столицы во Владивосток. До конца года он ляжет на стол Владимира Путина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]