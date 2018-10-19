Олег Кожемяко поздравил приморцев с 80-летием края
Поздравление врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с 80-й годовщиной со дня основания края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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