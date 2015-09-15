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327 протоколов составлено в сентябре во Владивостоке на нарушителей порядка

327 протоколов составлено в сентябре во Владивостоке на нарушителей порядка

Фото: Администрация г. Владивостока

В числе тех, кто привлечен к ответственности и оштрафован – физические, должностные и юридические лица. Они попали в поле зрения административных комиссий за сброс мусора в неустановленных местах, парковку на газонах, невосстановление благоустройства после проведения работ, вынос грязи со строек на колесах автомобилей, шум в часы отдыха, складирование коробок возле магазинов и ряд других правонарушений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Теперь всем правонарушителям предстоит заплатить штрафы. Общая сумма выписанных штрафов за сентябрь составила 1 миллион 128 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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