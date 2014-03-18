Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:12
  0

В Арсеньеве задержаны молодые люди, подозреваемые в уличном грабеже

В Арсеньеве задержаны молодые люди, подозреваемые в уличном грабеже

Фото: 24 Канал

Вечером в г. Арсеньеве наряду вневедомственной охраны поступила информация о грабеже. Как сообщил потерпевший, на ул. Жуковского на него напали двое неизвестных и отобрали черную кожаную сумку с документами и банковскими картами. Ущерб заявитель оценил в 15 тысяч рублей.

Получив ориентировку с приметами злоумышленников, росгвардейцы приступили к отработке района и уже через несколько минут заметили подозреваемых около ресторана на ул. Октябрьской.

При досмотре были найдены похищенные банковские карты. Задержанные, местные жители 21 и 17 лет, признались, что сумку с документами выбросили в городском парке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по краю.

Задержанные доставлены в отдел полиции, где заявитель уверенно опознал своих обидчиков.

Установлено, что один из задержанных ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря