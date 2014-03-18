В Арсеньеве задержаны молодые люди, подозреваемые в уличном грабеже
Вечером в г. Арсеньеве наряду вневедомственной охраны поступила информация о грабеже. Как сообщил потерпевший, на ул. Жуковского на него напали двое неизвестных и отобрали черную кожаную сумку с документами и банковскими картами. Ущерб заявитель оценил в 15 тысяч рублей.
Получив ориентировку с приметами злоумышленников, росгвардейцы приступили к отработке района и уже через несколько минут заметили подозреваемых около ресторана на ул. Октябрьской.
При досмотре были найдены похищенные банковские карты. Задержанные, местные жители 21 и 17 лет, признались, что сумку с документами выбросили в городском парке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по краю.
Задержанные доставлены в отдел полиции, где заявитель уверенно опознал своих обидчиков.
Установлено, что один из задержанных ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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