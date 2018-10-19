Жителей Владивостока приглашают на празднование 80-летия Приморья

20 октября на центральной площади Владивостока состоится празднование 80-летия Приморского края. Выставка достижений муниципальных образований, выступления творческих коллективов, мастер-классы, презентации и фудкорт ждут в этот день гостей торжеств.

Как сообщили в администрации Владивостока, 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР единый Дальневосточный край был разделён на две самостоятельные административно-территориальные структуры – Хабаровский и Приморский края. В этот день 80 лет назад Приморье получило своё современное название и обрело нынешний статус. Богатая история, развивающаяся экономика, насыщенная событиями культурная жизнь, спортивные победы и, конечно, люди, которые живут и работают на этой земле, – это то, чем по праву гордится регион.

Торжественное открытие выставки достижений муниципалитетов состоится в 11:00. Свою экспозицию на площади представит каждый из 34 городов и районов. Здесь же расположится выставка «Улицы Приморского края», будут работать интерактивные площадки с бесплатными мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству.

В 11:15 стартуют гала-поздравления с 80-летием Приморского края от творческих коллективов муниципальных образований Приморского края. Они начнутся с выступлений артистов краевого центра. Первыми на сцену выйдут представители арт-студии «Аван-Сцена», которые под руководством Виктории Грибановой исполнят гимн Владивостока, а затем - танцевальный коллектив «Стрекоза» муниципальной детской школы искусств № 5 под руководством Олеси Мельниковой. Выступления продляться до 14:40.

С 14:45 до 20:00 гостей праздника ждет тематическая концертная программа «Приморский край – край, создающий будущее». На сцену выйдут детские творческие коллективы муниципальных образований, гости из КНР и Хабаровского края, а также выступят творческие коллективы ведущих средних и высших учебных заведений Приморья.

Завершится празднование 80-летия Приморского края фейерверком с музыкальным сопровождением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]