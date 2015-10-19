Трое пропавших в Приморье рыбаков найдены живыми
Пропавшие в акватории Владивостока трое рыбаков найдены живыми. Их обнаружил экипаж добывающего судна «Обаятельный». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Напомним, поиски 18 и 19 октября вели спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России. Была обследована акватория Уссурийского залива в районе острова Скрыплева и далее до острова Верховского. Владивостокский МСКЦ провел оповещение проходящих судов о пропавшем катере.
В 11.15 оперативный дежурный МСКЦ сообщил о том, что катер с тремя членами экипажа обнаружен в заливе Петра Великого южнее острова Русский средним добывающим судном «Обаятельный». Трое человек — две мужчин и женщина — подняты на борт, их состояние удовлетворительное.
Как ранее сообщалось, в приморское МЧС поступило обращение с просьбой помочь в поиске двух мужчин и одной женщины, которые 16 октября на катере вышли в море на ночную рыбалку в район острова Скрыплева.
К поискам было привлечено два плавсредства и девять спасателей. МСКЦ оповещал о катере проходящие суда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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