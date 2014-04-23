Во Владивостоке проверили работу пассажирского автотранспорта

Специалисты управления транспорта администрации Владивостока провели очередную проверку работы городских автобусов. Местом проведения рейда стала остановка «Театр оперы и балета», временем проведения – утренний час пик.

Поводом для проверки послужило обращение, которой пришло в администрацию города от одного из пассажиров. Житель Первомайского района пожаловался на переполненные автобусы, которые утром идут через Золотой мост в сторону центра и далее - на Вторую речку.

«Каждый день в период с 7.30 до 8.30 начинается издевательство над людьми, - пишет гражданин. - В автобусах, которые двигаются в сторону Советского района, начиная с остановки «Радиоприбор» и заканчивая «Некрасовской», всегда давка, в автобусе негде даже стоять. Речь идет о маршрутах № 1 и 77. При этом часто автобусы двигаются со скоростью больше 60 км в час и нередко прибегают к экстренному торможению. Прошу разобраться, принять необходимые меры для защиты моих интересов, интересов моей семьи и большого количества других людей, пользующихся услугами этих маршрутов».

В этой связи 15 октября на остановке «Театр оперы и балета» дежурили сотрудники управления транспорта, фиксируя, какие автобусы и с каким интервалом останавливаются здесь с 7.15 до 8.20.

Результаты оказались следующими.

За час через остановку, помимо автобусов других направлений, проследовало шесть автобусов маршрута № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка» и шесть автобусов маршрута № 77 «Автовокзал - Парк Победы – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум». При этом время ожидания 1-го автобуса составило от 9 до 17 минут (при норме 8), 77-го – от 10 до 14 (при норме 8). Наполняемость всех транспортных средств составила около 100 %.

В управлении транспорта сообщили, что уже обратились к перевозчику (ООО «Влад-Авто») с рекомендацией увеличить количество автобусов на указанных маршрутах. При этом здесь подчеркнули, что причиной большой наполняемости и долгого ожидания автобусов служит, в том числе, и плотное автомобильное движение, которое наблюдается в городе в утреннее и вечернее время. Скорость транспортного потока на отдельных участках зачастую падает до 5-10 км в час.

Тем не менее, все автотранспортные предприятия (их в городе 14) работают на основании договоров, подписанных с администрацией. В документы прописаны все права и обязанности перевозчика, а также перечислены условия, при которых договор может быть расторгнут. В их числе - требование соблюдать интервал движения автобусов.

Для справки:

Сегодня во Владивостоке на 93 городских маршрутах ежегодно работают около 600 автобусов. С их графиком движения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]