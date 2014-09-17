Две новые электрички выйдут на маршруты в Приморье в январе
Две новые электрички, которые поставят в Приморье по поручению Президента России Владимира Путина, придут в край в декабре. оба поезда – 4-вагонные. Каждый вагон оборудован системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В тамбурах предусмотрены крепления для велосипедов.После обкатки в январе они выйдут на маршруты.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, оба поезда – 4-вагонные. Каждый вагон оборудован системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В тамбурах предусмотрены крепления для велосипедов.
В настоящее время департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края прорабатывает маршруты, на которые будут поставлены новые электрички. Они придут в край в декабре, около двух недель займет обкатка, включая синхронизацию со спутниками для корректного объявления остановок. После этого в январе поезда начнут возить жителей и гостей края.
Напомним, всего в Приморье будут поставлены пять новых электропоездов. Их общая стоимость – около миллиарда рублей. Первая из пяти новых электричек пришла в регион в августе и уже ходит по 10 маршрутам – из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками.
Справочно:
Все поезда собраны в Московской области на Демиховском заводе. Производство таких электричек началось только в 2018 году. Кроме Приморья, они эксплуатируются пока только в двух регионах России – Ростовской и Волгоградской областях, а также поставляются в Казахстан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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