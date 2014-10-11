Анонс на 20 октября

20 октября во Владивостоке на центральной площади отпразднуют 80-летие Приморского края. Начало мероприятий — в 11.00.

20 октября во Владивостоке в 12.00 на базе Дворца культуры «Традиции и современность» (ул. Бурачка, 15) пройдет турнир города по шашкам. Соревнования посвящены памяти ветерану этого вида спорта Владимиру Мелешко.

20 октября г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). 6-й этап чемпионата г. Владивостока по кольцевым гонкам.

20 октября г. Владивосток, тир МБУ ЦСПН (ул. Снеговая, 35). Финал открытого Кубка г. Владивостока по пулевой стрельбе. Начало в 11.00.

20-21 октября пригород г. Владивостока. Велоспорт. Открытый чемпионат г. Владивостока «Золотая осень -2018», дисциплина маунтинбайк - кросс-кантри. Начало в 12.00.

20 октября с. Красный Яр, берег «Общий» реки Бикин (Пожарский р-н). Краевой фестиваль по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Приморского края.

20 октября г. Ярославль. ФК «Шинник» Ярославль – ФК «Луч» Владивосток. 17-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.

20-21 октября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Кубок Приморского края по тхэквондо ВТФ, керуги, пхумсэ. Начало 20 октября в 09.00, открытие в 13.00. 21 октября начало в 10.00.

20-21 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284). Первенство Приморского края по шорт-треку, многоборье.

20-21 октября Шкотовский р-н. Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному туризму, маршрут пешеходный. Старт 20 октября в 13.00.

20-21 октября г. Уссурийск, стадион «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Первенство Приморского края по футболу среди девушек.

20 октября — Международный день поваров.

20 октября — Международный день авиадиспетчера.

20 октября — День военного связиста в России.

20 октября — Всемирный день борьбы с остеопорозом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]