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Анонс на 22 октября

22 октября — Международный день заикающихся людей.

22 октября — Международный день школьных библиотек.

22 октября — День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

22 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Буревестник» Ярославль. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

22 октября-27 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет», сезон 2018-2019 гг.

22 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Нефтехимик» Нижнекамск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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