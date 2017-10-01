Анонс на 22 октября
22 октября — Международный день заикающихся людей.
22 октября — Международный день школьных библиотек.
22 октября — День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.
22 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Буревестник» Ярославль. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.
22 октября-27 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет», сезон 2018-2019 гг.
22 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Нефтехимик» Нижнекамск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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