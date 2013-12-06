В Приморье алиментщица хотела выпить уксус, чтобы избежать наказания
Алиментщица, уклоняющаяся от выполнения обязательных работ, хотела выпить уксусную кислоту, чтобы избежать административного наказания и выплаты денежных средств на содержание собственного сына.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, для принудительного привода безответственной матери в суд, судебные приставы по ОУПДС Анатолий Рычик и Сергей Мартыненко выехали к ней домой. Когда представители закона зашли в дом, они обнаружили женщину в комнате в состоянии алкогольного опьянения.
Осмотрев жилище, они заметили на кухне на столе открытую бутылку уксусной кислоты. Предположив худшее, судебные приставы незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место врачи оказали гражданке Ф. медицинскую помощь и уточнили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Безответственную мать неоднократно привлекали к уголовной ответственности по ч.1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Однако женщина продолжала вести асоциальный образ жизни, забывая платить алименты. Ее 12-летний ребенок находится в детском доме.
Когда должница протрезвела, ее доставили в отдел судебных приставов для составления административного протокола по ч.4 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Мировой суд вынес женщине наказание в виде пяти суток административного ареста.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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