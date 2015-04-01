Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:36
  0

Атлет из Приморья завоевал титул чемпиона мира по армрестлингу

Атлет из Приморья завоевал титул чемпиона мира по армрестлингу

Фото: Sputnik

Золотой медалью завершились выступления приморского атлета Константина Петрова на 40-ом чемпионате мира по армрестлингу. Соревнования проходят в городе Анталья (Турция) с 12 по 21 октября.

Константин Петров выступал в возрастной категории спортсменов от 50 до 60 лет – «Грандмастер». Он стал сильнейшим в мире, поборов всех соперников на левой руке. В финальной схватке армлестлер из Владивостока одолел спортсмена из США, значительно превосходящего его по габаритам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Тренируется Константин под руководством своего наставника Максима Руденко.

Отметим, что для приморца эта награда высшей пробы стала уже третьей, завоеванной в этом году. Первым было «золото» чемпионата России, вторую золотую медаль он выиграл в июне на чемпионате Европы-2018 по армрестлингу в Болгарии.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря