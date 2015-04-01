Атлет из Приморья завоевал титул чемпиона мира по армрестлингу
Золотой медалью завершились выступления приморского атлета Константина Петрова на 40-ом чемпионате мира по армрестлингу. Соревнования проходят в городе Анталья (Турция) с 12 по 21 октября.
Константин Петров выступал в возрастной категории спортсменов от 50 до 60 лет – «Грандмастер». Он стал сильнейшим в мире, поборов всех соперников на левой руке. В финальной схватке армлестлер из Владивостока одолел спортсмена из США, значительно превосходящего его по габаритам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Тренируется Константин под руководством своего наставника Максима Руденко.
Отметим, что для приморца эта награда высшей пробы стала уже третьей, завоеванной в этом году. Первым было «золото» чемпионата России, вторую золотую медаль он выиграл в июне на чемпионате Европы-2018 по армрестлингу в Болгарии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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