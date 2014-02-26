Во Владивостоке «бояре» из СССР попадут в колонию за угрозы судебному приставу
Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор двум братьям, которые признаны виновными в «угрозе применения насилия, в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в прошлом году местными жителями – родными братьями, в отношении которых судебными приставами были возбуждены исполнительные производства об обращении взыскания на заложенное ими имущество.
Будучи недовольными действиями представителей власти, фигуранты пришли в кабинет должностного лица отдела судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа, в производстве которого находились исполнительные документы.
Зайдя в кабинет, они потребовали прекратить исполнительные производства. При этом фигуранты стали высказывать угрозы применения насилия в отношении потерпевшей – сотрудницы отдела судебных приставов, а также ее близких, в том числе малолетней дочери, которая в тот момент находилась в кабинете.
Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали. В ходе следствия братья заявляли, что исполнительные производства в отношении них не могли быть возбуждены, так как они не признают себя гражданами Российской Федерации, называя себя гражданами СССР. Уничтожив свои паспорта, мужчины заявляли, что не признают действующее законодательство и государственную систему.
Однако это не помешало фигурантам ранее использовать свои паспорта граждан России при оформлении банковских кредитов (обязательства по которым ими злостно не исполнялись), что и послужило основанием для возбуждения производства по исполнению судебного решения.
Признав подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии, учитывая обстоятельства совершения преступления, личности виновных, их характеристики, суд назначил фигурантам за содеянное 4 года 4 месяца лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.09.2018 Во Владивостоке рынок на Первой Речке закрыли судебные приставы
-
24.02.2018 Судебные приставы вынесли имущество нескольких жителей п. Трудовое
-
09.11.2017 Во Владивостоке могут возбудить уголовное дело против «братьев из СССР»
-
08.08.2017 Во Владивостоке дали судебную оценку рукоприкладству в отношении сотрудницы Роспотребнадзора
-
16.09.2014 В Приморье за нападение на полицейского осужден местный житель
-
26.02.2014 Во Владивостоке болельщик футбольного клуба осужден за применение насилия в отношении представителей власти
Добавить комментарий