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Во Владивостоке «бояре» из СССР попадут в колонию за угрозы судебному приставу

Во Владивостоке «бояре» из СССР попадут в колонию за угрозы судебному приставу

Фото: Knews.kg

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор двум братьям, которые признаны виновными в «угрозе применения насилия, в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в прошлом году местными жителями – родными братьями, в отношении которых судебными приставами были возбуждены исполнительные производства об обращении взыскания на заложенное ими имущество.

Будучи недовольными действиями представителей власти, фигуранты пришли в кабинет должностного лица отдела судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа, в производстве которого находились исполнительные документы.

Зайдя в кабинет, они потребовали прекратить исполнительные производства. При этом фигуранты стали высказывать угрозы применения насилия в отношении потерпевшей – сотрудницы отдела судебных приставов, а также ее близких, в том числе малолетней дочери, которая в тот момент находилась в кабинете.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали. В ходе следствия братья заявляли, что исполнительные производства в отношении них не могли быть возбуждены, так как они не признают себя гражданами Российской Федерации, называя себя гражданами СССР.  Уничтожив свои паспорта, мужчины заявляли, что не признают действующее законодательство и государственную систему.

Однако это не помешало фигурантам ранее использовать свои паспорта граждан России при оформлении банковских кредитов (обязательства по которым ими злостно не исполнялись), что и послужило основанием для возбуждения производства по исполнению судебного решения.

Признав подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии, учитывая обстоятельства совершения преступления, личности виновных, их характеристики, суд назначил фигурантам за содеянное 4 года 4 месяца лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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