Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:00
  0

Во Владивостоке в трех дворах установят новые детские площадки

Во Владивостоке в трех дворах установят новые детские площадки

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Доступная среда» среди многоквартирных домов. Те управляющие компании и ТСЖ, которые позаботились о создании комфортных условий в своих домах и дворах для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных, станут обладателями ценных подарков. За звание победителей сражались 13 многоквартирных домов. В их числе - дома на Харьковской, 3, Адм. Горшкова, 22, Леонова, 66, Тухачевского, 38, 56, 60 и 68, Бестужева, 21, Черняховского, 5в, Крыгина, 40, Четвертой, 6б, Нейбута, 137 и 139.

Как сообщили в администрации города, специальная комиссия оценивала благоустройство территорий, наличие зон отдыха и игровых площадок для детей, наличие пандусов для маломобильных граждан, поручней на лестничных маршах, широких дверных проемов и другого. Свои оценки конкурсантам поставили специалисты мэрии, депутат думы города, представители обществ слепых и глухих, Совета многодетных родителей, обществ инвалидов Первомайского и Фрунзенского районов, общественной организации инвалидов с заболеванием крови «Милосердие» и общества инвалидов «Спортивный Владос».

По итогам конкурса победителем признана управляющая компания «Альтаир» с домом № 60 на улице Тухачевского. Они получат в подарок новый спортивно-игровой комплекс. Второе место завоевала управляющая компания «Дальневосточные коммунальные системы» с домом на Харьковской, 3. Они становятся обладателями качельного комплекса. Дом на улице Бестужева, 21 стал бронзовым призёром конкурса. ТСЖ этого дома получает в подарок новый парковый диван.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря