Новые хищники появились в приморском океанариуме

Новый вид акул пополнил экспозиционную коллекцию крупных морских хищников. Двух самцов рифовой белоперой акулы перевезли из Научно-адаптационного корпуса в главный и поместили в экспозицию «Мир акул» - сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

- Этот аквариум с пещерой и гротами для белоперых акул подходит идеально, - уверен начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – Им еще предстоит побороться за место в пещере со скатами, но наверняка новички обживутся именно здесь.

Белоперая акула – животное с тонким телом и широкой плоской головой. Характерная особенность, давшая название виду- окрашенные в белый цвет кончики спинного и хвостового плавников. В отличие от многих родственных видов, которые должны плавать, чтобы дышать, белоперым не нужно постоянно перемещаться. Напротив, они обладают способностью на протяжении долгого времени оставаться совершенно неподвижными. В течение дня белоперые акулы лежат в облюбованной пещере. Их можно было бы принять за безмятежных домоседок, но постоянный оскал, приоткрывающий первые из полусотни зубных рядов не оставляет никаких сомнений в том, что это беспощадные убийцы.

Белоперые рифовые акулы – ночные хищники, обладающие целым арсеналом средств обнаружения потенциальной добычи: они отлично реагируют на электрические, химические и акустические сигналы морских обитателей. Благодаря тонкому и гибкому телу белоперые акулы могут забираться в узкие щели и трещины рифа, извлекая добычу, недоступную для других хищников. В охотничьем азарте они способны выламывать куски кораллов, не оставляя жертве ни одного шанса.

- Наша задача – не дать им проголодаться, сытому хищнику попросту лень охотиться, - рассказал Михаил Стрельцов. – Акулы, как правило, не едят впрок, но у белоперых скверный характер. С учетом того, что «Мир акул» соединяется с «Большим рифом», где содержится очень много костных рыб, которыми белоперые хищники питаются в природе, мы усилили заграждение в аквариуме, установили дополнительные решетки.

В Научно-адаптационном корпусе океанариума белоперые акулы содержались с сентября 2016 года. Это время им понадобилось, чтобы достаточно подрасти: сегодня размер одного из самцов около 180 сантиментов, другого -110 сантиметров. Кроме того, уже два года ночных хищников кормят днем, таким образом сдвигая естественный биологический ритм животных. Посетители Приморского океанариума смогут не только познакомится с новым видом акул, но и понаблюдать процесс кормления «ночных охотников».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]