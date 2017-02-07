Новые хищники появились в приморском океанариуме
Новый вид акул пополнил экспозиционную коллекцию крупных морских хищников. Двух самцов рифовой белоперой акулы перевезли из Научно-адаптационного корпуса в главный и поместили в экспозицию «Мир акул» - сообщает пресс-служба Приморского океанариума.
- Этот аквариум с пещерой и гротами для белоперых акул подходит идеально, - уверен начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – Им еще предстоит побороться за место в пещере со скатами, но наверняка новички обживутся именно здесь.
Белоперая акула – животное с тонким телом и широкой плоской головой. Характерная особенность, давшая название виду- окрашенные в белый цвет кончики спинного и хвостового плавников. В отличие от многих родственных видов, которые должны плавать, чтобы дышать, белоперым не нужно постоянно перемещаться. Напротив, они обладают способностью на протяжении долгого времени оставаться совершенно неподвижными. В течение дня белоперые акулы лежат в облюбованной пещере. Их можно было бы принять за безмятежных домоседок, но постоянный оскал, приоткрывающий первые из полусотни зубных рядов не оставляет никаких сомнений в том, что это беспощадные убийцы.
Белоперые рифовые акулы – ночные хищники, обладающие целым арсеналом средств обнаружения потенциальной добычи: они отлично реагируют на электрические, химические и акустические сигналы морских обитателей. Благодаря тонкому и гибкому телу белоперые акулы могут забираться в узкие щели и трещины рифа, извлекая добычу, недоступную для других хищников. В охотничьем азарте они способны выламывать куски кораллов, не оставляя жертве ни одного шанса.
- Наша задача – не дать им проголодаться, сытому хищнику попросту лень охотиться, - рассказал Михаил Стрельцов. – Акулы, как правило, не едят впрок, но у белоперых скверный характер. С учетом того, что «Мир акул» соединяется с «Большим рифом», где содержится очень много костных рыб, которыми белоперые хищники питаются в природе, мы усилили заграждение в аквариуме, установили дополнительные решетки.
В Научно-адаптационном корпусе океанариума белоперые акулы содержались с сентября 2016 года. Это время им понадобилось, чтобы достаточно подрасти: сегодня размер одного из самцов около 180 сантиментов, другого -110 сантиметров. Кроме того, уже два года ночных хищников кормят днем, таким образом сдвигая естественный биологический ритм животных. Посетители Приморского океанариума смогут не только познакомится с новым видом акул, но и понаблюдать процесс кормления «ночных охотников».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.09.2018 Приморские ученые приручили акул и скатов
-
31.07.2018 Впервые в мировой истории развели древнейший вид акул (фото)
-
05.12.2017 Подводные богатыри появились в Приморском океанариуме
-
30.08.2017 На о.Русский замечены акулы
-
23.08.2017 Экспозиция океанариума пополнилась крупными акулами
-
07.02.2017 Водолазы устроят "танцы со скатами" в Приморском океанариуме
Добавить комментарий