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Благотворительный матч проведет «Адмирал» для экс-капитана команды Самвела Мнацяна. Видеорепортаж Марии Ежевской

Хоккейный клуб «Адмирал» просит болельщиков сплотиться! В понедельник, 22 октября, состоится благотворительный матч в поддержку экс-капитана команды Самвела Мнацяна, который сейчас борется с онкологическим заболеванием. 

Барабаны и громкие кричалки — дело их рук. С первого матча «Адмирал» в сердцах этих болельщиков. Александр Коровин признается: не пропустил ни одной игры. Но предстоящая с «Нефтехимиком» для него, впрочем, как для всего фан-клуба, — особенная. Благотворительный матч 22 октября пройдет в поддержку экс-капитана нашей команды Самвела Мнацяна, который сейчас борется с онкологией.

Александр Коровин, председатель клуба болельщиков ХК «Адмирал»: «Все средства, собранные с этого матча, атрибутики, билетов, будут направлены непосредственно на лечение Самвелу».

С Сэмом было не страшно выходить на поле, признается нападающий «Адмирала» Егор Яковлев. Мнацян защищал ворота, не раз «припечатывая» к борту соперников, по-настоящему бился за победу.

Егор Яковлев, нападающий ХК «Адмирал»: «Матч в поддержку нашего, моего лучшего друга и нашего бывшего капитана, который провел в «Адмирале» не мало лет. И всегда бился за этот клуб. И сейчас такая неприятная ситуация — онкологическое заболевание, поэтому мотивация команды будет запредельная, потому что хочется порадовать своих болельщиков, т. к. была череда поражений, и второе — матч благотворительный».

Но вне площадки, говорит Егор, его друг и земляк Самвел Мнацян — добрейший человек. А еще весельчак. В «Адмирале» он был не только защитником и капитаном, но даже Дедом Морозом.

Обращение к Самвэлу со словами поддержки записали хоккеисты, болельщики, журналисты по всей стране.

Мария Ежевская, корреспондент: «Выздоровления нашему хоккеисту желает и редакция «Вестей: Приморье». На благотворительном матче — будем. «Моряки» своих не бросают».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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