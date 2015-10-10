Отопление придет в дома владивостокцев в конце октября

Подачу отопления в квартиры жителей Владивостока планируют начать с 24 по 30 октября в зависимости от погодных условий.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, во Владивостоке уже завершается подготовка к отопительному сезону. Школы, детские сады и медицинские учреждения готовы на 100%, а общая готовность столицы Приморья к холодам составляет 99%.

Отопление в дома владивостокцев планируют подать в период с 24 по 30 октября.

Напомним, в государственной жилищной инспекции Приморского края открыта горячая линия, на которую можно сообщить об отсутствии тепла в квартирах. Специалисты принимают обращения граждан по телефону: 8 (423) 243-26-32 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. При обращении нужно сообщить адрес, Ф. И. О., название организации, которая обслуживает дом, номер и дату заявки в аварийную службу об отсутствии тепла в квартире или доме, кратко описать проблему.

Специалисты ведомства обращают внимание приморцев на то, что в случае возникновения проблем с отоплением сперва нужно обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и муниципалитетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]