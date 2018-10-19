Константин Богданенко: Мне импонируют метод и принципы, с которыми подходит к работе Олег Кожемяко
Рубрика "Мнение" вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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