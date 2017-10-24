Мэр Хабаровска выступил против переноса столицы округа во Владивосток

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук не поддерживает идею переноса административной столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Как мэр города Хабаровска я против переноса. Почему? Начнем с того, что город Хабаровск — это крупнейший логистический центр. Строится великолепнейший аэровокзальный комплекс, будет строиться самый крупный логистический центр «Почты России» по обработке почтовой корреспонденции. У нас развивается — и семимильными шагами — зона ТОСЭР», - сказал Кравчук.

По его словам, в городе активно ведется строительство дорог, в том числе новой объездной трассы, которая свяжет федеральные автодороги Чита—Хабаровск и Хабаровск—Владивосток.

«Чего стоит только «Обход Хабаровска» — для того, чтобы именно облегчить работу логистики «запад—восток». И, самое главное, давайте мы спросим у жителей города Хабаровска. Ведь владивостокцы к нам приезжают и говорят: «Мы бы к вам жить переехали, как у вас здорово, как красиво». Что, Владивостоку нечем заняться больше, как переносом столицы? Нет, я против этого, буду выступать и говорить, что город Хабаровск — исторический центр Дальнего Востока», - добавил глава города.

Ранее против переноса столицы из Хабаровска во Владивосток высказался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

«Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести, думаю, не получится. Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как нужно делать для того, чтобы Хабаровск был не то что столицей Дальнего Востока по названию, но и по определению», - сказал С. Фургал.

Как сообщалось, врио губернатора Приморья Кожемяко в начале октября заявил, что столицу Дальнего Востока нужно перенести из Хабаровска во Владивосток. По его мнению, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

18 октября вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к 1 декабря подготовить руководству страны доклад о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток.

«Надо готовить доклад президенту. Готовить его будет министерство по развитию Дальнего Востока и полномочное представительство. Надо, чтобы до 1 декабря был готов полный доклад с технико-экономическим обоснованием, с датами, затратами и преимуществами, чтобы перенос столицы стал мощным фактором развития территории», - сообщил на совещании по переносу столицы Дальнего Востока во Владивостоке Трутнев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]