На о. Русский стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в кампусе Дальневосточного федерального университета, Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на о. Русский во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Александра Хамицевича, пресс-секретаря АО «ДВЭУК».

Ранее в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены гидравлические испытания магистральной теплосети, устранены повреждения трубопроводов, выполнены регламентные работы по ремонту и обслуживанию генерирующего оборудования, сформирован нормативный неснижаемый запас резервного топлива и материалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]