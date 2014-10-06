На о. Русский стартовал отопительный сезон
Отопительный сезон стартовал в кампусе Дальневосточного федерального университета, Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на о. Русский во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Александра Хамицевича, пресс-секретаря АО «ДВЭУК».
Ранее в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены гидравлические испытания магистральной теплосети, устранены повреждения трубопроводов, выполнены регламентные работы по ремонту и обслуживанию генерирующего оборудования, сформирован нормативный неснижаемый запас резервного топлива и материалов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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