Новости Видео "Вести: Приморье. Интервью" О программе

QR Код этой страницы
Вчера, 23:03
  0

"Вести: Приморье. Интервью": Власть услышала народ и будет делать выводы

"Вести: Приморье. Интервью" с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Власть услышала народ и будет делать выводы. Будет ли Владивосток столицей федерального округа. Кто даст разрешение на выдачу гектара вблизи населенных пунктов. И чем удержать кадры в Приморье. Об этих и других решениях правительства России рассказал в эксклюзивном интервью ГТРК "Владивосток" полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря