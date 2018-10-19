"Вести: Приморье. Интервью": Власть услышала народ и будет делать выводы
"Вести: Приморье. Интервью" с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Власть услышала народ и будет делать выводы. Будет ли Владивосток столицей федерального округа. Кто даст разрешение на выдачу гектара вблизи населенных пунктов. И чем удержать кадры в Приморье. Об этих и других решениях правительства России рассказал в эксклюзивном интервью ГТРК "Владивосток" полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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