"Вести: Приморье. Интервью": Власть услышала народ и будет делать выводы

"Вести: Приморье. Интервью" с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Власть услышала народ и будет делать выводы. Будет ли Владивосток столицей федерального округа. Кто даст разрешение на выдачу гектара вблизи населенных пунктов. И чем удержать кадры в Приморье. Об этих и других решениях правительства России рассказал в эксклюзивном интервью ГТРК "Владивосток" полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]