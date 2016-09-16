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На следующей неделе в Приморье начнутся дожди

На следующей неделе в Приморье начнутся дожди

В первый день новой рабочей недели в Приморском крае продолжится бабье лето. Днём воздух будет прогреваться до летних значений, +18…+23 °C, на побережье будет немного прохладнее, +12…+17 °C. Минимальные температуры воздуха будут колебаться от −5 °C на севере до +10 °C на южном побережье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Уже во вторник погода испортится. С запада подойдёт атмосферный фронт, в Приморье начнутся дожди. В ночные часы при облачной погоде температура воздуха останется в тех же пределах, а днём немного понизится. Однако ненастье продлится не долго.

Уже в середине недели на большей части края дожди прекратятся. Лишь на севере ещё сохранятся небольшие дожди. Во второй половине недели осадков не будет вовсе. Вновь выглянет солнце. Однако за фронтом с северо-запада начнёт поступать холодный воздух, в Приморье вновь похолодает. Но похолодание будет не такое интенсивное, как предыдущее.

Во Владивостоке в понедельник обойдётся без осадков. В ночные часы температура воздуха ожидается +9…+12 °C, днём +14…+17 °C. Во вторник пройдёт дождь, а с середины недели без осадков. Станет немного прохладнее.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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