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Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Фото: google.com

В ноябре погода в России будет, в основном, тёплой, около и выше нормы. В Приморье, по предварительному прогнозу Примгидромета, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах −4…−9 °С, на побережье 0…−3 °С, что около средних многолетних значений. Осадков за месяц выпадет меньше среднего многолетнего количества, на побережье восточных районов около него.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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