Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

В ноябре погода в России будет, в основном, тёплой, около и выше нормы. В Приморье, по предварительному прогнозу Примгидромета, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах −4…−9 °С, на побережье 0…−3 °С, что около средних многолетних значений. Осадков за месяц выпадет меньше среднего многолетнего количества, на побережье восточных районов около него.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]