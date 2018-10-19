Переосмыслить партийную работу намерены единоросы. Сегодня (19 октября) во Владивостоке проходит заседание дальневосточного межрегионального координационного совета партии. «Единая Россия» анализирует ошибки сентябрьских избирательных кампаний по всему округу. И выясняет причины существенного падения рейтингов в Приморье и Хабаровске. Как переформатируют «партию власти»?

Девять регионов за одним столом. Дальневосточный координационный совет «Единой России» в полном составе. Обсуждает неоднозначные итоги сентябрьских выборов. Тревожный звонок о слабеющих позициях «партии власти» особо остро прозвучал из двух главных регионов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев.

Людмила Талабаева, и.о. секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы единственный регион за всю историю страны, в котором итоги выборов отменили. Мы же не можем по-простому. Надо прославиться. Мы здесь не чтобы плакаться. Задача — работать и вывести партию на новые рубежи».

Популярность партии упала, но потенциал все еще большой, говорят на совещании. Из 2000 депутатов края — почти 1200 носят единороссовский значок . Теперь задача номинального большинства найти домкрат для рейтинга. Не ради политика, на благо жителей, звучит на заседании.

Александр Ролик, председатель ЗАКС ПК, член партии «Единая Россия»: «То, что у нас из 12 Дум, большинство единороссов только в ряде — это тема для переосмысления работы».

Причины неудачных избирательных кампаний называют разные: просчет в кандидатурах, непродуманная работа с избирателями, негативный информационный фон и низкое социальное самочувствие приморцев.

Сергей Сопчук, депутат государственной Думы, член Президиума генерального совета Партии «Единая Россия»: «Если посмотреть на современную историю, наш край всегда имел свой политический характер. Он никуда не делся. Люди очень переживают, им не все равно. Мы рады, что проявляют активность».

«Единая Россия», в свою очередь, проведет в рядах серьезную внутреннюю работу. Аудит членов партии и ревизию кадров. Региональные отделения уже готовятся к следующему избирательному циклу. Приморью, между тем, предстоит завершить начатое. Члены координационного совета уверены, выборы губернатора 16 декабря продут совсем по другому сценарию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]