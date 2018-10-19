Людмила Талабаева: "Мы же не можем по-простому. Надо прославиться". Видеорепортаж Татьяны Дубко
Переосмыслить партийную работу намерены единоросы. Сегодня (19 октября) во Владивостоке проходит заседание дальневосточного межрегионального координационного совета партии. «Единая Россия» анализирует ошибки сентябрьских избирательных кампаний по всему округу. И выясняет причины существенного падения рейтингов в Приморье и Хабаровске. Как переформатируют «партию власти»?
Девять регионов за одним столом. Дальневосточный координационный совет «Единой России» в полном составе. Обсуждает неоднозначные итоги сентябрьских выборов. Тревожный звонок о слабеющих позициях «партии власти» особо остро прозвучал из двух главных регионов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев.
Людмила Талабаева, и.о. секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы единственный регион за всю историю страны, в котором итоги выборов отменили. Мы же не можем по-простому. Надо прославиться. Мы здесь не чтобы плакаться. Задача — работать и вывести партию на новые рубежи».
Популярность партии упала, но потенциал все еще большой, говорят на совещании. Из 2000 депутатов края — почти 1200 носят единороссовский значок . Теперь задача номинального большинства найти домкрат для рейтинга. Не ради политика, на благо жителей, звучит на заседании.
Александр Ролик, председатель ЗАКС ПК, член партии «Единая Россия»: «То, что у нас из 12 Дум, большинство единороссов только в ряде — это тема для переосмысления работы».
Причины неудачных избирательных кампаний называют разные: просчет в кандидатурах, непродуманная работа с избирателями, негативный информационный фон и низкое социальное самочувствие приморцев.
Сергей Сопчук, депутат государственной Думы, член Президиума генерального совета Партии «Единая Россия»: «Если посмотреть на современную историю, наш край всегда имел свой политический характер. Он никуда не делся. Люди очень переживают, им не все равно. Мы рады, что проявляют активность».
«Единая Россия», в свою очередь, проведет в рядах серьезную внутреннюю работу. Аудит членов партии и ревизию кадров. Региональные отделения уже готовятся к следующему избирательному циклу. Приморью, между тем, предстоит завершить начатое. Члены координационного совета уверены, выборы губернатора 16 декабря продут совсем по другому сценарию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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