Ревность стала причиной убийства в Приморье
Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на А., 1978 года рождения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступление совершено в начале августа 2018г., когда фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в гости к своей супруге, с которой на тот момент вместе уже не проживали.
Увидев у нее в квартире незнакомого мужчину, фигурант разозлился и, действуя на почве ревности, нанес незнакомцу не менее 2-х ударов ножом, повредив при этом артерию в области левой ягодицы. От полученных повреждений, которые осложнились значительной кровопотерей, наступила смерть потерпевшего.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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