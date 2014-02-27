Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:42
  0

Ревность стала причиной убийства в Приморье

Ревность стала причиной убийства в Приморье

Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на А., 1978 года рождения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено в начале августа 2018г., когда фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в гости к своей супруге, с которой на тот момент вместе уже не проживали.

Увидев у нее в квартире незнакомого мужчину, фигурант разозлился и, действуя на почве ревности, нанес незнакомцу не менее 2-х ударов ножом, повредив при этом артерию в области левой ягодицы. От полученных повреждений, которые осложнились значительной кровопотерей, наступила смерть потерпевшего.     

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря