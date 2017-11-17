Во Владивостоке под суд пойдет лжесантехник-рецидивист
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на С., 1976 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в значительном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступление совершено в феврале 2018 года лицом, ранее судимым за аналогичные преступления. Освободившись из мест лишения свободы в 2017 году и не имея официального места работы и легального источника дохода, фигурант под видом сантехника проник в квартиру жительницы краевого центра 1940 года рождения.
Находясь в квартире, он проследил, где потерпевшая хранит денежные средства. Воспользовавшись удобным моментом, когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленник похитил спрятанные денежные средства в размере 65 тыс. рублей, причинив доверчивой хозяйке квартиры ущерб в значительном размере.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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