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Опытная автомобилистка разбилась насмерть в Приморье

В Партизанске  на улице Пушкинской улице, возле дома №46А. 47-летняя хозяйка Toyota Vista на большой скорости ехала со стороны улицы Мирошниченко. В какой-то момент она потеряла управление. «Виста» слетела с трассы и врезалась в дерево. Машину буквально сплющило от удара. Женщина получила тяжелые травмы; прибывшие на место аварии медики не смогли ей помочь. Автоледи скончалась, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.

Женщина водила машину уже 11 лет, и, по всей видимости, любила погонять – в этом году ее уже штрафовали за превышение скорости. Не исключено, что именно это стало причиной трагедии. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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