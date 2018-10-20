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Сечин пообещал Кожемяко стабильные цены на нефтепродукты в Приморье

Сечин пообещал Кожемяко стабильные цены на нефтепродукты в Приморье

Цена на нефтепродукты, которые реализуются через автозаправки «Роснефть», будет стабилизирована. Данное предложение врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко поддержал главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании Игорь Сечин на встрече в Москве 19 октября.
На данный момент в Приморском крае сложился дефицит по всем видам нефтепродуктов: сельскохозяйственные компании, а также компании, ведущие строительство федеральной трассы, из-за отсутствия дизельного топлива вынуждены остановить работы. Независимые АЗС Приморья продолжают нести убытки из-за диспаритета оптовых и розничных цен.
Олег Кожемяко провел встречу с руководством компании «Роснефть», где был рассмотрен вопрос стабилизации цен на нефтепродукты.
«Мои предложения о стабилизации цен на существующую номенклатуру нефтепродуктов, которые реализуются через заправочные станции “Роснефти” были поддержаны. Игорь Иванович Сечин заверил, что цена будет стабилизирована. Это важно для всех автолюбителей», – заявил глава Приморья.
Также на встрече были затронуты темы льготных поставок топлива ресурсоснабжающим организациям.
«Главная задача – поставки топлива в Примтеплоэнерго с рассрочками. Эти предложения позволяют регионам работать гибко, успешно проходить отопительный сезон», – подчеркнул Олег Кожемяко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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