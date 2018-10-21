Таксист совершил грубое нарушение ПДД в Уссурийске

Госавтоинспекция города Уссурийска провела проверку размещенного в СМИ и социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем такси. Видеозапись сотрудники полиции приобщили к материалам административного расследования, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Установлено, что 16 октября в районе дома № 63 по улице Пушкина водитель автомашины Тойота Приус Альфа при выезде из жилой зоны на запрещающий (красный) сигнал светофора выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя. Им оказался 28-летний местный житель. Свою вину таксист отрицать не стал.

Руководство таксомоторного предприятия, после появления в социальных сетях видеозаписи грубого нарушения ПДД отстранило водителя от управления транспортным средством, а на следующий день уволило.

Мужчина привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.15 (Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия) и ч.1 статьи 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) Кодекса об административных правонарушениях. Правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 и 1000 рублей соответственно.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на проезжей части и соблюдать Правила дорожного движения. Выезжая на дорогу, необходимо убедиться в безопасности своего маневра и не провоцировать дорожно-транспортные происшествия. Берегите себя и своих близких, а также других участников дорожного движения!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]