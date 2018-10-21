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Посетители ресторана "передрались" из-за незнакомой девушки

Вечером 20 октября посетители ресторана "Харбин" в Партизанске устроили массовый мордобой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.

Нетрезвый мужчины начали приставать к незнакомой девушке, за нее вступился ее парень. Слово за слово, а как итог в драку оказались втянуты практически все посетителями питейного заведения. Главный экшн разворачивался на улице, где свирепствовал некий Денис. Чем закончился мордой, и как на опубликованное видео будут реагировать правоохранительные органы пока неизвестно.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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