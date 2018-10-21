Посетители ресторана "передрались" из-за незнакомой девушки
Вечером 20 октября посетители ресторана "Харбин" в Партизанске устроили массовый мордобой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.
Нетрезвый мужчины начали приставать к незнакомой девушке, за нее вступился ее парень. Слово за слово, а как итог в драку оказались втянуты практически все посетителями питейного заведения. Главный экшн разворачивался на улице, где свирепствовал некий Денис. Чем закончился мордой, и как на опубликованное видео будут реагировать правоохранительные органы пока неизвестно.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.10.2015 Посетители кафе на Змеинке во Владивостоке устроили настоящий мордобой
-
30.11.2015 Молодая парочка занялась сексом прямо на крыльце ресторана во Владивостоке
-
29.04.2014 Во Владивостоке работницы популярного ресторана обокрали собственное заведение
-
31.10.2016 Администрация находкинского бара обвинила в клевете посетительницу, которая сняла на видео драку в заведении
-
20.04.2016 В центре Владивостока три пьяные девушки устроили драку на проезжей части
-
13.09.2017 Посетители ярмарки устроили давку на дегустации колбасы
Добавить комментарий