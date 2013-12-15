Пассажиры "Якутии" опять зависли во Владивостоке
Пассажиры авиакомпании «Якутии» на сутки застряли в аэропорту Владивостока. Вылет их рейса в Якутск задерживается более суток по решению перевозчика, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.
- Вылет перенесли с субботы 18:00 (11:00 мск), предварительно, на 20:10 (13:10 мск) воскресенья, - сообщил ТАСС в воскресенье в справочной службе международного аэропорта Владивостока.
Сотрудники авиакомпании «Якутия» предоставила пассажирам питание и гостиницу, добавили в справочной службе.
В сентябре "Вести:Приморье" сообщали, что более 20 пассажирам рейса Владивосток-Магадан не хватило мест на борту самолета авиакомпании "Якутия".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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