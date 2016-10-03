Стало известно, куда ударит циклон с Желтого моря

23 октября ночью и днем погода в Приморском крае ухудшится. Пройдут дожди различной интенсивности от небольших, до кратковременно-умеренных. Местами возможен сильный кратковременный дождь и гроза, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

При прохождении фронта в районах от Находки до Тернея произойдет его обострение! В связи с этим на юго-востоке и на востоке края, а также местами на юге края примерно до Находки пройдут сильные дожди, возможно грозы с количеством 15 -40 мм за 12 часов и менее.

Температура ночью +5 °С +15 °С, днем +10 °С +18 °С. Ветер в основном южный от слабого до умеренного, на побережье местами сильный. Фронт будет двигаться с юго-запада на северо-восток, соответственно и зона осадков. После прохождения фронта, осадки прекратятся и ветер сменится на юго-западный, западный и тут же ослабеет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]