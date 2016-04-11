22 тепловые аномалии выявлены в Приморье

За прошедшие сутки, 21 октября, в Приморье ликвидировали шесть лесных пожаров. К тушению привлекались более 50 человек и 10 единиц техники. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Два пожара потушены в Пожарском районе, по одному – в Чугуевском, Красноармейском, Дальнереченском районах. Еще один пожар ликвидировали на территории Владивостокского городского округа – в Садгородском лесничестве.

На пожарах работали 18 сотрудников Приморской авиабазы, 29 сотрудников пожарно-химической станции, два специалиста Приморского лесничества. Также к тушению были привлечены арендаторы лесных участков. Задействовано 10 единиц техники, включая два вездехода.

В Приморье продолжается авиапатрулирование лесных участков. По данным на утро понедельника, 22 октября, на территории края выявлены 22 тепловые аномалии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]