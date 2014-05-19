В Приморье судебный пристав помог задержать воровку
В отдел судебных приставов по Октябрьскому району поступило постановление от мирового судьи о розыске 51-летней подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное против воли проживающего в нем лица).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, гражданка М. уже не в первый раз проникала в дом к незнакомому человеку. Ранее она уже была наказана за аналогичное преступление, тогда ее задержали сотрудники полиции. В этот раз она упорно скрывалась от стражей правопорядка.
В ходе проведения мероприятий, направленных на розыск подозреваемой, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов выехал в село, где проживала правонарушительница.
Там представитель Закона разузнал у местных жителей информацию о возможном местонахождении разыскиваемой.
Приехав по указанному гражданами адресу, судебный пристав по ОУПДС действительно застал гражданку М. в доме. «Незваная гостья» была задержана и передана мировому судье.
Мировой суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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