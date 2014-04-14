Иностранец пытался незаконно ввезти в Приморье более 30 тыс. долларов
Приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
В ходе предварительного следствия установлено, что в июле 2018 года во время въезда на территорию Российской Федерации через пункт пропуска аэропорт «Владивосток» при нем находилась крупная сумма денежных средств (корейские воны, японские йены, доллары США и евро) в эквиваленте превышающая 30 тыс. долларов США.
Чтобы скрыть от посторонних лиц сведения о наличии при нем этих денег, он не стал подавать пассажирскую таможенную декларацию.
При этом обвиняемый знал о том, что при единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза наличных денежных средств на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США, вся сумма подлежит таможенному декларированию.
Контрабанда обнаружена и изъята инспекторами таможни.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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